На кладбище в Ужгороде на западе Украины закончились места для захоронения

На единственном работающем кладбище в Ужгороде на западе Украины почти не осталось свободных участков. При этом у муниципалитета отсутствует какой-либо резервный земельный фонд для организации новых захоронений. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил журналист Виталий Глагола.