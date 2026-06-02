Врач Гаврилова развеяла миф о пользе кофе с маслом

Утверждения о пользе употребления кофе с маслом для якобы ускорения метаболизма и снижения чувства голода не соответствуют действительности, так как такой напиток не может заменить полноценный завтрак. Об этом газете «Газета.Ru» рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Алина Гаврилова.
«Когда жир поступает в желудок, он действительно может на некоторое время усилить чувство сытости, поскольку замедляет эвакуацию содержимого из желудка. Но это не делает такой напиток полноценным приемом пищи», — сказала эксперт.
Гаврилова отметила, что завтрак, состоящий только из кофе с маслом, остается крайне калорийным и несбалансированным. Так, например, в масле гхи практически полностью отсутствуют белки, витамины и минералы, что делает его почти чистым жиром без полноценной пищевой ценности, указала врач.
Напиток с молоком выглядит более благоприятным вариантом, поскольку молочные продукты содержат не только жиры, но и необходимый организму белок, продолжила Гаврилова. При этом врач подчеркнула, что ни один из этих вариантов нельзя рассматривать в качестве полноценного завтрака.
Рациональное питание требует строгого баланса белков, жиров, углеводов и других нутриентов, поэтому оценивать пользу одного продукта в отрыве от общего рациона бессмысленно. Кофе может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему, но ключевое значение имеет его количество и общая пищевая ценность ежедневного меню.
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