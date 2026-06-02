Врач Гаврилова развеяла миф о пользе кофе с маслом

Напиток с молоком выглядит более благоприятным вариантом, поскольку молочные продукты содержат не только жиры, но и необходимый организму белок, продолжила Гаврилова. При этом врач подчеркнула, что ни один из этих вариантов нельзя рассматривать в качестве полноценного завтрака.