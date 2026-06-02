Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гидравлические испытания теплосетей начались в двух районах Нижнего

Во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность.

В Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода начались гидравлические испытания двух очередей теплосетей от Нагорной теплоцентрали. Об этом сообщили в мэрии города.

Для проверки труб на плотность и прочность повышают ддавление. При обнаружении дефектов участки теплосетей будут включать в планы ремонтов.

Работы пройдут до 6 июня включительна. В это время еще возможна фиксация прорывов. В связи с этим нижегородцам необходимо соблюдать осторожность: не находиться самим и не ставить автомобили возле люков и у нарожных теплосетей.

Ранее сообщалось, что новый прорыв трубы произошел на площади Горького в Нижнем Новгороде.