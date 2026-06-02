Гидравлические испытания теплосетей начались в двух районах Нижнего

В Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода начались гидравлические испытания двух очередей теплосетей от Нагорной теплоцентрали. Об этом сообщили в мэрии города.
Для проверки труб на плотность и прочность повышают ддавление. При обнаружении дефектов участки теплосетей будут включать в планы ремонтов.
Работы пройдут до 6 июня включительна. В это время еще возможна фиксация прорывов. В связи с этим нижегородцам необходимо соблюдать осторожность: не находиться самим и не ставить автомобили возле люков и у нарожных теплосетей.
Ранее сообщалось, что новый прорыв трубы произошел на площади Горького в Нижнем Новгороде.