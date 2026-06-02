Патриарх Кирилл попросил россиян творческих профессий «не работать на сатану»

— Обращаюсь сегодня ко всем талантливым людям, кто пишет, кто ставит фильмы, кто вообще влияет (на людей — прим. «ВМ») через искусство — не надо развращать людей, не надо работать на сатану*! Это сатана* развращает людей, убивает нравственное чувство. Разрушает границу между животным миром и человеческим, — сказал патриарх.