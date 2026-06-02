Патриарх Кирилл попросил россиян творческих профессий «не работать на сатану»

Россиянам, работающим в творческих сферах, не надо «работать на сатану*», развращая других и уходя «со светлой стороны». С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии.
— Обращаюсь сегодня ко всем талантливым людям, кто пишет, кто ставит фильмы, кто вообще влияет (на людей — прим. «ВМ») через искусство — не надо развращать людей, не надо работать на сатану*! Это сатана* развращает людей, убивает нравственное чувство. Разрушает границу между животным миром и человеческим, — сказал патриарх.
Патриарх добавил, что если кто-то подталкивает к подобным деяниям, стоит отвернуться, ведь это «от дьявола приходит». Он отметил, что с талантливых людей, независимо от их профессии, Господь спросит больше, поскольку им дана божественная сила.
Кирилл также подчеркнул, что многие одаренные люди часто тратят свои способности на «приземленные» вещи, но гораздо опаснее использовать их для создания чего-то «низменного и убогого», передает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу РПЦ.
В мае патриарх Кирилл уделил особое внимание распространившемуся занятию зацепингом. Глава РПЦ назвал зацепинг глупостью и посоветовал подросткам воспитывать в себе способность быть героями.