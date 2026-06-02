Уроженец Белоруссии Роман Гофман вступил в должность главы «Моссада»

Гофман родом из Белоруссии. В Израиль он переехал в 1990 году — тогда ему было всего 14 лет. Он служил в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, дослужившись до командира дивизии. 7 октября 2023 года во время нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля Гофман участвовал в отражении агрессии и получил серьезные ранения в перестрелке.