Уроженец Белоруссии Роман Гофман вступил в должность главы «Моссада»

Генерал-майор Роман Гофман, ранее занимавший пост военного секретаря премьер-министра Израиля, официально вступил в должность директора разведслужбы «Моссад». Церемония его назначения состоялась при участии главы правительства Биньямина Нетаньяху.
Премьер-министр, выступая перед новым руководителем спецслужбы, отметил непростой жизненный путь Гофман. Он репатриировался в Израиль из Белоруссии в юношеском возрасте и, несмотря на первоначальные трудности, самостоятельно проложил себе дорогу к успеху. Так, он стал вице-чемпионом государства по боксу среди молодежи.
Нетаньяху подчеркнул, что назначение Гофмана на столь ответственную должность было сопряжено с определенным сопротивлением со стороны руководства спецслужб, но теперь он официально является 14-м главой «Моссада» в истории Израиля. Основным приоритетом в работе разведслужбы, по словам премьер-министра, останется противодействие Ирану и предотвращение получения им ядерного оружия, передает ТАСС.
Гофман родом из Белоруссии. В Израиль он переехал в 1990 году — тогда ему было всего 14 лет. Он служил в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, дослужившись до командира дивизии. 7 октября 2023 года во время нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля Гофман участвовал в отражении агрессии и получил серьезные ранения в перестрелке.