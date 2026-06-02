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Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 продадут на аукционе более чем за $6 млн

В решающем матче того турнира бразилец забил два гола в ворота сборной Швеции.

ТАСС, 2 июня. Футболка, в которой бразилец Пеле играл в финале чемпионата мира 1958 года, будет продана на аукционе более чем за $6 млн. Об этом сообщает портал The Athletic.

В финале чемпионата мира 1958 года, который проходил в Швеции, сборная Бразилии со счетом 5:2 обыграла команду хозяев и впервые завоевала трофей. Пеле на тот момент было 17 лет, он забил два мяча в решающем матче.

По информации портала, оценочная стоимость футболки Пеле составляет более $6 млн. Торги начнутся 29 июня и завершатся 16 июля. В 2022 году за рекордную для экипировки футболиста сумму в $9,28 млн была продана футболка аргентинца Диего Марадоны, в которой он забил два гола в ворота англичан на чемпионате мира 1986 года.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Он становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 годах. Будучи игроком «Сантоса», Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии, по два раза — Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

Пеле был неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, его включали в различные символические сборные столетия. В 1999 году Международная федерация футбола (ФИФА) с целью определить лучшего игрока XX века провела опрос среди спортивных чиновников, журналистов и тренеров, в нем Пеле занял первое место. Однако по итогам голосования болельщиков в интернете победителем стал Марадона. В результате ФИФА приняла решение разделить награду «Игрок столетия» между двумя футболистами. В 1999 году журнал Time включил футболиста в список 100 наиболее влиятельных людей XX века.

Также в 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то что тот ни разу не участвовал в Олимпийских играх. Он стал первым человеком, который пронес олимпийский огонь по территории Латинской Америки. Это произошло в 2004 году, в преддверии Игр в Афинах. «Король футбола» был первым, кто дал старт эстафете, выбежав с факелом со стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро.