Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 продадут на аукционе более чем за $6 млн

Также в 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то что тот ни разу не участвовал в Олимпийских играх. Он стал первым человеком, который пронес олимпийский огонь по территории Латинской Америки. Это произошло в 2004 году, в преддверии Игр в Афинах. «Король футбола» был первым, кто дал старт эстафете, выбежав с факелом со стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро.