Путин счел избыточным количество латиницы на вывесках в России

«Эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно, причем иногда необоснованно. Можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской», — сказал господин Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России (цитата по сайту Кремля).