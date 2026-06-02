Глава официальной делегации США на ПМЭФ сделал заявление об отношениях Вашингтона и Москвы

Как писал сайт KP.RU, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ. Представитель Кремля уточнил, что на таком уровне американцы отсутствовали где-то с 2017—2018 года.