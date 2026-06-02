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Матвей Уткин и Александр Дрягилев остались в системе ХК «Торпедо»

Оба выступали в минувшем сезоне за нижегородский фарм-клуб.

Источник: Нижегородская правда

Хоккеисты подписали двусторонние соглашения сроком на один сезон.

Нападающий Матвей Уткин вместе с нашими командами — «Чайка», «Торпедо-Горький» — стал чемпионом МХЛ и ВХЛ. В прошедшем сезоне он записал на свой счёт 22 очка (13 + 9) в 64 матчах Всероссийской хоккейной лиги.

Защитник Александр Дрягилев присоединился к нижегородской системе по ходу прошлого чемпионата ВХЛ. Демонстрируя стабильную игру в защите, он своевременно помогал команде впереди, заработав в 31 игре 10 результативных баллов (2 + 8).

Судя по всему, Уткину и Дрягилеву предстоит выступать за пензенский «Дизель», который будет клубом-партнёром «Торпедо» в ВХЛ.