Матвей Уткин и Александр Дрягилев остались в системе ХК «Торпедо»

Нападающий Матвей Уткин вместе с нашими командами — «Чайка», «Торпедо-Горький» — стал чемпионом МХЛ и ВХЛ. В прошедшем сезоне он записал на свой счёт 22 очка (13 + 9) в 64 матчах Всероссийской хоккейной лиги.