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Организаторы назвали победителя на звание талисмана фестиваля #ТриЧетыре

Волгоградцам на выбор предлагались 10 видов животных, среди которых и те, что занесены в Красную книгу.

В комитете молодежной политики региона определили победителя конкурса по выбору талисмана для молодежного фестиваля #ТриЧетыре, сообщает администрация Волгоградской области.

Из десяти видов привычных и занесенных в Красную книгу животных жители региона отдали большинство голосов за белку. Талисман можно будет увидеть на главном молодежном событии лета в форме ростовой куклы и в оформлении интерактивных зон, а также локаций. Кроме того, гости фестиваля увидят белку-талисман в цифровом пространстве, анимационных роликах и смогут забрать домой в виде сувениров.

Ранее также стало известно, что подготовка к проведению фестиваля уже стартовала, а глава региона передал организаторам флаг мероприятия, подписанный космонавтами на орбите Земли.