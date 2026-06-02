Организаторы назвали победителя на звание талисмана фестиваля #ТриЧетыре

В комитете молодежной политики региона определили победителя конкурса по выбору талисмана для молодежного фестиваля #ТриЧетыре, сообщает администрация Волгоградской области.
Из десяти видов привычных и занесенных в Красную книгу животных жители региона отдали большинство голосов за белку. Талисман можно будет увидеть на главном молодежном событии лета в форме ростовой куклы и в оформлении интерактивных зон, а также локаций. Кроме того, гости фестиваля увидят белку-талисман в цифровом пространстве, анимационных роликах и смогут забрать домой в виде сувениров.
Ранее также стало известно, что подготовка к проведению фестиваля уже стартовала, а глава региона передал организаторам флаг мероприятия, подписанный космонавтами на орбите Земли.