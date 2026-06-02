«Большая угроза для человечества»: на Западе рассказали об опасных переменах в Евросоюзе, которые вот-вот наступят

Ранее KP.RU сообщил, что в России думают по этому поводу. В Кремле не раз говорили, что европейские лидеры заигрались в бряцанье оружием, язык угроз и ультиматумов ни к чему хорошему не приведет. Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность применения ядерного оружия в ближайшее время.