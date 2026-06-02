Двадцать лет ада и $9 млн в финале: экс-жена разорила британца-богача

В Великобритании поставлена точка в одном из самых длительных бракоразводных процессов за всю историю страны. Тяжба между Варшей и Бхадрешем Гохил стартовала еще в 2002 году и растянулась более чем на два десятилетия. О финале разбирательства сообщила газета The Times.
Заявление о разводе подала супруга. На тот момент Варше Гохил исполнилось 37 лет. Женщина настаивала на расторжении брака, обвиняя мужа в измене и невыносимом поведении. Спустя два года стороны, казалось, пришли к компромиссу. Соглашение предполагало передачу жене 270 тысяч фунтов стерлингов и семейного автомобиля Peugeot.
Однако на этом история не закончилась. Варша выяснила, что бывший муж, вероятно, укрывал капиталы через сеть корпоративных структур, разбросанных по разным странам. Обнаружив это, она инициировала новый виток судебных баталий, требуя пересмотреть условия финансового урегулирования.
Параллельно у Бхадреша Гохила возникли серьезные проблемы с законом. В 2011 году его признали виновным в отмывании денег. Суд назначил наказание в виде 10 лет тюремного заключения. Вдобавок Королевская прокурорская служба заморозила его активы на сумму, достигающую 28 миллионов фунтов стерлингов.
Как уточняет The Times, финальную черту подвел Апелляционный суд Англии и Уэльса. К моменту вынесения вердикта Варше Гохил исполнился 61 год. За эти годы она сумела дойти до Верховного суда, настойчиво оспаривая изначальную финансовую договоренность.
Судья присудил женщине 6,6 миллиона фунтов стерлингов из незамороженных активов бывшего супруга. По текущему курсу эта сумма эквивалентна примерно 8,9 миллиона долларов. Вердикт является окончательным: ни одна из сторон больше не вправе его оспаривать.
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