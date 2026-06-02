Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп: США не будут разблокировать средства Ирана в качестве бонуса за сделку

Жеста доброй воли США в отношении Ирана не будет, отметил госсекретарь.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон не станет размораживать средства Тегерана или снимать санкции в отношении Ирана в качестве бонуса за подписание возможной сделки. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

«Все будет зависеть от условий. Это означает, что никакого бонуса за подписание, жеста доброй воли не будет», — сказал глава госдепа.

Также американский чиновник отметил, что разумеется, если эти средства будут направлены на финансирование прокси-сил, они не будут возвращены. По его словам, в контексте возможной отмены американских ограничений обсуждаются «конкретные санкции, напрямую касающиеся ядерной программы» Тегерана.

Как писал сайт KP.RU, ранее госсекретарь сообщил, что мирные переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются, успех может быть достигнут в ближайшие дни. Дипломат подчеркнул, что переговоры по вопросам ядерной проблематики Исламской республики носят очень сложный, очень технический характер, а потому на их проработку потребуется определенное время.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше