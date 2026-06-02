Госдеп: США не будут разблокировать средства Ирана в качестве бонуса за сделку

Как писал сайт KP.RU, ранее госсекретарь сообщил, что мирные переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются, успех может быть достигнут в ближайшие дни. Дипломат подчеркнул, что переговоры по вопросам ядерной проблематики Исламской республики носят очень сложный, очень технический характер, а потому на их проработку потребуется определенное время.