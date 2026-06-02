Глава района Петербурга объяснил ситуацию со школьницей без белья на ЕГЭ

Глава района отметил, что ситуация развивалась в течение короткого времени. Девушка несколько раз попыталась пройти через рамку, затем сообщила куратору, что у нее «звенит что-то в районе бедер». Ей предложили самостоятельно найти источник срабатывания металлодетектора. После этого выпускница вместе с подругой ушла в туалет, затем вернулась, прошла рамку и начала писать экзамен.