Глава района Петербурга объяснил ситуацию со школьницей без белья на ЕГЭ

Глава администрации Приморского района Петербурга Богдан Заставный объяснил ситуацию со школьницей, которая, по словам родственников, была вынуждена сдавать ЕГЭ без нижнего белья после срабатывания металлодетектора. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел в одном из пунктов проведения экзамена. Родственница 17-летней выпускницы рассказала изданию, что металлодетектор сработал на металлические элементы нижнего белья девушки. По ее словам, школьнице пришлось снять белье в туалете, после чего она прошла рамку и приступила к экзамену.
В администрации Приморского района сообщили, что после обращения была проведена проверка. По словам Заставного, опросили организаторов, сопровождающих, общественных наблюдателей, а также изучили записи с камер видеонаблюдения.
Глава района отметил, что ситуация развивалась в течение короткого времени. Девушка несколько раз попыталась пройти через рамку, затем сообщила куратору, что у нее «звенит что-то в районе бедер». Ей предложили самостоятельно найти источник срабатывания металлодетектора. После этого выпускница вместе с подругой ушла в туалет, затем вернулась, прошла рамку и начала писать экзамен.
В администрации подчеркнули, что принуждения к каким-либо действиям со стороны сотрудников пункта проведения экзамена зафиксировано не было. Там также заявили, что указаний снимать элементы одежды сотрудникам ППЭ не давалось и не могло даваться.
Заставный также уточнил, что у выпускницы есть право на пересдачу ЕГЭ, если результат экзамена ее не устроит. В пресс-службе администрации добавили, что проход в пункт проведения экзамена был организован по правилам ЕГЭ. Металлодетектор фиксирует наличие металлического предмета, но не определяет его природу.