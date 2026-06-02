Суд сам соберет справки. Судьям разрешили сбор данных в интернете

Пленум Верховного суда РФ разрешил судьям самостоятельно собирать доказательства из госбаз. Для жителей Волгограда это значит, что бегать за справками в инстанции больше не придется.
Судьи могут сами запрашивать данные из ЕГРН, ЕГРЮЛ, систем банков и почты, — пишет РГ. Также с 1 июня 2026 года судебная корреспонденция приходит на «Госуслуги».
Опросы и предварительные заседания теперь возможны по видеосвязи. Это снижает нагрузку на граждан и ускоряет процессы. В 2025 году суды отправили 24 млн электронных запросов.
«Суд вправе самостоятельно получить информацию из государственных информационных систем», — пояснил юрист Владимир Груздев. Полученные сведения приобщаются к делу, а стороны уведомляются об этом.
Председатель ВС Игорь Краснов отметил, что информация будет доходить до адресата быстрее.
Ранее сообщалось, что платежки за ЖКХ будут приходить на Госуслуги.