Патриарх Кирилл призвал творческих людей не работать на сатану

«Обращаюсь сегодня ко всем талантливым людям, кто пишет, кто ставит фильмы, кто вообще влияет (на людей — прим. ред.) через искусство: не надо развращать людей, не надо работать на сатану! Это сатана развращает людей, убивает нравственное чувство. Разрушает границу между животным миром и человеческим», — резюмировал патриарх.