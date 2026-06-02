Google решил выпустить 32 миллиона стерильных комаров для борьбы с вирусами

На данный момент Агентство по охране окружающей среды США (EPA) рассматривает запрос Google на выпуск до 16 миллионов комаров в год во Флориде и Калифорнии в течение двух лет. Решение о выдаче разрешения на экспериментальное использование будет принято после завершения периода общественного обсуждения, который закончится 5 июня, говорится в материале.