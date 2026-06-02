Google решил выпустить 32 миллиона стерильных комаров для борьбы с вирусами

Компания Google обратилась к правительству США с просьбой разрешить выпуск до 32 миллионов стерильных комаров в Калифорнии и Флориде. Основная цель этой инициативы — уменьшить численность насекомых, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Согласно статистике, комары убивают больше людей, чем любое другое животное на планете. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Комары могут передавать такие смертельные болезни, как лихорадка денге, лихорадка Западного Нила, вирус Зика, лихорадка чикунгунья и малярия. Google планирует решить эту проблему необычным способом: выпуская самцов комаров с подсаженной бактерией.
Самцы комаров не кусают людей и не переносят болезни. Компания разводит самцов с бактерией вольбахией (Wolbachia), которая встречается и в природе. После спаривания с зараженным самцом яйца дикой самки комара не будут развиваться. По словам представителей Google, с каждым новым поколением популяция диких комаров будет сокращаться.
Компания сосредоточила свои усилия на виде Aedes aegypti, который является основным переносчиком лихорадки денге, вируса Зика и лихорадки чикунгунья. Инженеры и ученые Google используют технологии больших данных, датчики и компьютерное зрение на базе искусственного интеллекта для точного отделения самцов от самок и их выпуска в нужных местах и количествах.
Этот метод, известный как «техника стерильных насекомых», уже применяется несколько десятилетий. Доцент Университета Флориды Эрик Карагата, специалист по взаимодействию комаров с микроорганизмами, отметил, что бактерию вольбахию для стерилизации насекомых используют уже около 15 лет.
Компания объясняет выбор этого метода тем, что традиционные способы борьбы с комарами оказались неэффективными: опрыскивание пестицидами токсично и со временем теряет свою эффективность, а найти и устранить все места размножения комаров практически невозможно. Проект реализует подразделение Debug, которое изначально входило в состав Verily Health — дочерней компании Alphabet, материнской структуры Google.
На данный момент Агентство по охране окружающей среды США (EPA) рассматривает запрос Google на выпуск до 16 миллионов комаров в год во Флориде и Калифорнии в течение двух лет. Решение о выдаче разрешения на экспериментальное использование будет принято после завершения периода общественного обсуждения, который закончится 5 июня, говорится в материале.
23 мая в Роспотребнадзоре рассказали, что комары в России могут переносить лихорадку Западного Нила, от которой можно защититься аэрозолями и закрытой одеждой.