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Microsoft представила квантовый чип Majorana 2 для ускорения научных открытий

Он будет использоваться совместно с агентными системами искусственного интеллекта.

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Корпорация Microsoft представила квантовый чип Majorana 2, который компания рассматривает как основу для нового поколения систем искусственного интеллекта, способных ускорить научные исследования. Об этом говорится в релизе Microsoft.

По данным компании, Majorana 2 создан на базе топологических кубитов — технологии, которая, как рассчитывают в Microsoft, позволит повысить устойчивость квантовых вычислений к ошибкам и приблизить создание практических квантовых компьютеров.

В Microsoft заявили, что новый чип будет использоваться совместно с агентными системами искусственного интеллекта, способными самостоятельно выдвигать научные гипотезы, моделировать эксперименты и анализировать результаты исследований.

В компании считают, что сочетание квантовых вычислений и искусственного интеллекта может существенно ускорить поиск новых материалов для энергетики, электроники и других отраслей, а также сократить время, необходимое для проведения сложных научных исследований.