Венок из одуванчиков: в Калининградском зоопарке показали трапезу самца леопардовой черепахи

Полюбоваться этими и другими животными теперь можно на час дольше. С 1 июня учреждение перешло на летний режим работы: с 9:00 до 21:00. Кассы учреждения, а также музей и общественный туалет в здании Администрации закрываются на полтора часа раньше в 19:30. Павильоны и общественный туалет у вольера рысей работают до 20:45.