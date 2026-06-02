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Венок из одуванчиков: в Калининградском зоопарке показали трапезу самца леопардовой черепахи

В учреждении рассказали несколько интересных фактов из жизни пресмыкающихся.

Источник: Клопс.ru

В Калининградском зоопарке показали трапезу самца леопардовой черепахи, который лакомится венком из одуванчиков. В учреждении также рассказали несколько интересных фактов из жизни пресмыкающихся.

«Вообще, этот парень весьма общителен — во время уборки любит подойти к человеку и благосклонно принимать чесания шеи. Особенно, если этот человек — зоотехник Надя Лёвина», — пояснили в зоопарке, отметив, что пресмыкающиеся умеют различать лица людей.

Кроме этого:

черепахи населяют все континенты, кроме Антарктиды; черепахи могут не есть годами и не дышать часами; у черепах длинная шея (до двух третей туловища); черепахи переносят мороз и засуху.

Полюбоваться этими и другими животными теперь можно на час дольше. С 1 июня учреждение перешло на летний режим работы: с 9:00 до 21:00. Кассы учреждения, а также музей и общественный туалет в здании Администрации закрываются на полтора часа раньше в 19:30. Павильоны и общественный туалет у вольера рысей работают до 20:45.

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