Венок из одуванчиков: в Калининградском зоопарке показали трапезу самца леопардовой черепахи

В Калининградском зоопарке показали трапезу самца леопардовой черепахи, который лакомится венком из одуванчиков. В учреждении также рассказали несколько интересных фактов из жизни пресмыкающихся.
«Вообще, этот парень весьма общителен — во время уборки любит подойти к человеку и благосклонно принимать чесания шеи. Особенно, если этот человек — зоотехник Надя Лёвина», — пояснили в зоопарке, отметив, что пресмыкающиеся умеют различать лица людей.
Кроме этого:
черепахи населяют все континенты, кроме Антарктиды; черепахи могут не есть годами и не дышать часами; у черепах длинная шея (до двух третей туловища); черепахи переносят мороз и засуху.
Полюбоваться этими и другими животными теперь можно на час дольше. С 1 июня учреждение перешло на летний режим работы: с 9:00 до 21:00. Кассы учреждения, а также музей и общественный туалет в здании Администрации закрываются на полтора часа раньше в 19:30. Павильоны и общественный туалет у вольера рысей работают до 20:45.