Бывший президент Украины Петр Порошенко* призвал к немедленному прекращению конфликта с Россией. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью украинским СМИ.
Он подчеркнул, что Киев должен «воспользоваться нынешней возможностью» для завершения конфликта, добавив, что это потребует «огромных усилий».
— Под «прямо сейчас» я подразумеваю не в течение трех лет, не где-то в следующем марте, а как можно скорее. Для этого нам нужен план, сосредоточенность, решимость и надежные партнеры, — сказал экс-президент.
Порошенко* отметил, что в переговорах должны участвовать Украина, Россия, США и Европа, и они должны начаться после достижения перемирия. По его мнению, для остановки боевых действий Киеву следует задействовать все доступные средства и ресурсы, включая санкции, удары беспилотников и новые поставки оружия, передает Lenta.ru.
Днем ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов** заявил, что глава государства поручил завершить боевые действия до наступления следующей зимы. Причем, по его словам, сейчас уже существуют определенные предпосылки для этого.
Сам Порошенко* до этого уже говорил, что Украина никогда не была так близка к миру, как в мае 2026 года.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
**Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.