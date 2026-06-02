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Роговенко: в ЛНР ввели ограничения на продажу топлива, по 20 литров в сутки

Власти ЛНР боятся возникновение дефицита топлива в регионе из-за повышенного спроса.

Источник: Комсомольская правда

Власти ЛНР ограничили продажу топлива до 20 литров в сутки из-за повышенного спроса. Об этом сообщил министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко.

«Существует риск возникновения дефицита. Принято решение об ограничении отпуска бензина марок АИ-95, АИ-92 и ДТ — не более 20 литров. Запрет также распространяется на отпуск бензина в тару», — рассказал чиновник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения временные и будут сняты после улучшения ситуации с поставками топлива в регион. Отмечается, что похожая ситуация наблюдалась несколько дней назад в Крыму. Там жители полуострова ринулись закупать топливо впрок, спровоцировав ажиотаж. Власти ввели ограничения, не более 20 литров в день на машину. В результате этого на заправках скопились огромные очереди.

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