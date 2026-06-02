Роговенко: в ЛНР ввели ограничения на продажу топлива, по 20 литров в сутки

Он отметил, что ограничения временные и будут сняты после улучшения ситуации с поставками топлива в регион. Отмечается, что похожая ситуация наблюдалась несколько дней назад в Крыму. Там жители полуострова ринулись закупать топливо впрок, спровоцировав ажиотаж. Власти ввели ограничения, не более 20 литров в день на машину. В результате этого на заправках скопились огромные очереди.