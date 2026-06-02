«Не работайте на сатану»: патриарх Кирилл дал наказ творческой элите

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с прямым обращением к людям творческих профессий. В зале церковных соборов храма Христа Спасителя на церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии он призвал их не растрачивать божественный дар на низменные цели и не работать на сатану.
Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что талант и вдохновение даются человеку свыше. Способность творить он назвал особой божественной силой. Однако этот кредит доверия, по словам патриарха, предполагает и повышенную ответственность. Он процитировал евангельский принцип: кому больше дано, с того больше и спросится. Это правило патриарх адресовал всем без исключения — писателям, поэтам, режиссерам, театральным деятелям и даже политикам.
Глава РПЦ указал на серьезную опасность. Гораздо хуже простой растраты дара на суету — его сознательное использование для растления. Он заявил, что именно сатана убивает нравственное чувство и стирает грань между миром людей и животным миром. Если кто-то подталкивает творца к развращению аудитории, патриарх посоветовал перекреститься и отвернуться от такого человека, назвав его посланником дьявола.
В своей речи предстоятель четко разграничил понятия искусства и антикультуры. Искусство обязано возвышать духовные силы, разум и волю. Все, что работает на разрушение, он определил как антиискусство. Он призвал деятелей культуры никогда не покидать «светлую сторону истории», невзирая на соблазны в виде популярности, молодежного признания или денег. Светлой стороной патриарх назвал Родину, народ и Бога, призвав защищать эти истины там, где они подвергаются осмеянию.
Патриарх Кирилл также дал оценку состоянию современной литературы. Он констатировал остановку интеллектуальной и духовной вестернизации страны, отметив, что еще недавно поле заполняли авторы, критически настроенные к русской истории и национальной традиции. Писатель, презирающий собственный народ, по его мнению, не может считаться настоящим, а удел высокомерных оппозиционеров, даже очень способных, — лишь сиюминутные аплодисменты и исчезновение из истории.
Задача литераторов сегодня, как подчеркнул патриарх, — объединять общество и непоколебимо отстаивать нравственные принципы духовно-культурного кода. Он перечислил эти ценности: православная вера, любовь к Отечеству, милосердие, справедливость, традиции и историческая память. Попытка разрушить этот фундамент, предупредил он, превратит деятелей в изгоев, от которых отвернется народ.
В финале обращения патриарх Кирилл сравнил православных писателей с апостолами, которые малыми силами победили враждебный языческий мир. Он призвал их через творчество сеять семена добра, пробуждать совесть и питать надежду.
Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия вручается с 2011 года. Награда присуждается не за отдельное произведение, а по совокупности заслуг за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей.
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