«Не работайте на сатану»: патриарх Кирилл дал наказ творческой элите

В своей речи предстоятель четко разграничил понятия искусства и антикультуры. Искусство обязано возвышать духовные силы, разум и волю. Все, что работает на разрушение, он определил как антиискусство. Он призвал деятелей культуры никогда не покидать «светлую сторону истории», невзирая на соблазны в виде популярности, молодежного признания или денег. Светлой стороной патриарх назвал Родину, народ и Бога, призвав защищать эти истины там, где они подвергаются осмеянию.