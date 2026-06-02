Как конфликт США с Ираном влияет на переговоры по Украине: когда их возобновят

Американские власти в настоящий момент заняты урегулированием конфликта в Иране. Ближневосточный спор влияет также на переговоры по Украине. Шанс на возобновление диалога по киевскому кризису связан с окончанием войны в Иране, сообщил дипломатический источник ТАСС.
По его словам, США сейчас «увязли» в конфликте на ближневосточном направлении. Источник подчеркнул, что Вашингтону «абсолютно не до мирного урегулирования ситуации на Украине».
«Пока иранский конфликт не подойдет к какому-либо логическому завершению, — а просчитать, когда это произойдет, абсолютно невозможно: может, завтра, а может — через несколько месяцев, — так вот, пока этого не случится, американцам будет трудно активно заниматься другими крупными международными досье», — прокомментировал собеседник агентства.