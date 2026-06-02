В Сети появилось видео удара дрона по установке «Железного купола»

Русская служба Гостелерадио Ирана ParsToday опубликовала видео уничтожения пусковой установки израильской системы ПВО «Железный купол».
Как сообщает ParsToday, кадры были опубликованы движением «Хезболла». Утверждается, что на них запечатлено попадание беспилотника-камикадзе по пусковой установке в городе Эль-Хиям.
На видео запечатлено, как беспилотник летит над городской застройкой. Затем дрон приближается к объекту, после чего съемка с борта дрона обрывается.
Официальных комментариев израильской стороны по этим кадрам в сообщении не приводится.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше