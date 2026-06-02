В Калининградской области состоялось техническое открытие замка Прейсиш-Эйлау

В Багратионовке во вторник, 2 июня, состоялось техническое открытие замка Прейсиш-Эйлау, который «является третьим по времени возведения на территории области», сообщил на своей странице в ВК руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.
«Это была первая организованная экскурсия туристов для внутреннего посещения объекта культурного наследия. Ранее туристов привозили тоже, но для наружного осмотра», — сообщил он. По словам Маслова, работы в замке еще не завершены, но большая его часть благоустроена. «Красиво, необычно и антуражно. В центре территории — рыцарский лагерь. После осмотра завершенных и почти завершенных объектов рыцари дали небольшое представление, а также развлекли гостей различными аттракционами и упражнениями», — добавил Маслов.
Он также отметил, что с 1 июля на территории заработает таверна, чуть раньше — сувенирная лавка. Ожидается, что в ближайшее время откроются несколько гостевых номеров.
В 2022 году форбург замка Прейсиш-Эйлау за 7,6 млн рублей приобрела петербургская компания «ГринАртДевелопмент». Весной 2023 года на территории начались противоаварийные работы. По задумке инвесторов, Прейсиш-Эйлау должен стать мультифункциональным пространством с гостиницей, рестораном, выставочными залами и концертной площадкой.
В сентябре 2024 года Владислав Мазурок, учредитель и гендиректор компании «ГринАртДевелопмент», выступающей инвестором, рассказал «Новому Калининграду», что запуск средств размещения в Сказочной деревне, открытие входных групп замка, сувенирного павильона и таверны было запланировано на позднюю весну 2025 года. Также в первый этап реновации замка должны были войти прогулочные галереи и часть пейзажного парка. Позже сроки были перенесены.