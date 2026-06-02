В Калининградской области состоялось техническое открытие замка Прейсиш-Эйлау

«Это была первая организованная экскурсия туристов для внутреннего посещения объекта культурного наследия. Ранее туристов привозили тоже, но для наружного осмотра», — сообщил он. По словам Маслова, работы в замке еще не завершены, но большая его часть благоустроена. «Красиво, необычно и антуражно. В центре территории — рыцарский лагерь. После осмотра завершенных и почти завершенных объектов рыцари дали небольшое представление, а также развлекли гостей различными аттракционами и упражнениями», — добавил Маслов.