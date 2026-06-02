Выпускнице из Петербурга пришлось сдавать ЕГЭ без нижнего белья: ее не пропускал металлодетектор из-за состава ткани

Как писал сайт KP.RU, 29 апреля Рособрнадзор ввел запрет на проведение досмотра участников ЕГЭ-2026. В ведомстве указали, что охраняющие порядок в школах и организаторы вне классов не имеют права прикасаться к сдающим экзамен. Они могут только предложить добровольно сдать предметы, на которые реагирует металлоискатель, в помещение для хранения личных вещей. При этом в случае отказа от сдачи запрещенного предмета, школьника не допустят на экзамен.