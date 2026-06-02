«Это очень щепетильная тема»: Польша признала факт переговоров США с рядом стран ЕС о расширении ядерной программы

Глава польского МО пояснил, что контакты проводятся на уровне НАТО. В Брюсселе 18 июня пройдет встреча министров обороны, сообщил Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, главы МО обсудят потенциал ядерного сдерживания.
«Об этом я больше не хочу говорить, поскольку это очень щепетильная тема. Если по ней и будут какие-то заявления, то только лишь итоговые и на уровне НАТО», — сказал Владислав Косиняк-Камыш.
Финский политик Армандо Мема предупредил о рисках для безопасности Европы из-за планов ЕС разместить ядерное оружие. Он отметил, что опасные перемены могут вот-вот наступить.