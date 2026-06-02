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«Это очень щепетильная тема»: Польша признала факт переговоров США с рядом стран ЕС о расширении ядерной программы

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: ведутся переговоры США с ЕС по ядерному оружию.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые страны ЕС участвуют в переговорах с США о расширении программы Nuclear Sharing. Это подтвердил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. В эфире TVP Info он назвал тему переговоров по ядерному оружию «очень щепетильной».

Глава польского МО пояснил, что контакты проводятся на уровне НАТО. В Брюсселе 18 июня пройдет встреча министров обороны, сообщил Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, главы МО обсудят потенциал ядерного сдерживания.

«Об этом я больше не хочу говорить, поскольку это очень щепетильная тема. Если по ней и будут какие-то заявления, то только лишь итоговые и на уровне НАТО», — сказал Владислав Косиняк-Камыш.

Финский политик Армандо Мема предупредил о рисках для безопасности Европы из-за планов ЕС разместить ядерное оружие. Он отметил, что опасные перемены могут вот-вот наступить.

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