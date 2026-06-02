Хирурги Волгограда избавили мужчину от боли в спине современным методом

Специалисты областной клинической больницы № 1 с помощью передового малоинвазивного метода избавили жителя региона от сильной боли из-за травмированного позвоночника. Подробностями поделились в облздраве Волгоградской области.
Мужчина поступил в нейрохирургический центр больницы не просто с жалобами на боль в спине — беспокоящие ощущения отдавались и в колено, и в ребро. А их причиной стало неудачное падение на копчик. При этом курс санаторно-курортной реабилитации пациенту не помог.
При обследовании врачи выявили остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, который осложнился стенозом позвоночного канала. С помощью специальных тубулярных ретракторов, которые очень аккуратно раздвигают мышцы и без больших разрезов нейрохирурги провели малоинвазивную декомпрессию — освободили корешок нерва и спинномозговой канал от сдавливающих тканей.
«Проведённая операция поставила меня на ноги. Уже на следующий день все болевые ощущения исчезли, чувствую себя великолепно. Благодарен всему медицинскому персоналу», — поделился пациент.
Спустя несколько дней его выписали домой — под амбулаторное наблюдение и мужчина восстанавливает привычный образ жизни.
А ранее медики региона впервые провели уникальную криодеструкцию, разрушив онкологическую опухоль пациентки экстремально низкой температурой.