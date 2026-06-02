Хирурги Волгограда избавили мужчину от боли в спине современным методом

Мужчина поступил в нейрохирургический центр больницы не просто с жалобами на боль в спине — беспокоящие ощущения отдавались и в колено, и в ребро. А их причиной стало неудачное падение на копчик. При этом курс санаторно-курортной реабилитации пациенту не помог.