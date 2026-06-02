Калининградская область и Республика Карелия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологии

Руководитель министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области отметила, что благодаря комплексу превентивных мер в регионе удаётся эффективно обеспечивать пожарную безопасность в лесах. По состоянию на 2 июня 2026 года, несмотря на установившиеся высокие температуры воздуха, на землях государственного лесного фонда не допущено ни одного лесного пожара.