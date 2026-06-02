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Калининградская область и Республика Карелия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологии

Сегодня, 2 июня 2026 года, министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова провела рабочую встречу с заместителем премьер-министра правительства Республики Карелия Яниной Свидской. Главным итогом встречи стало подписание соглашения о взаимодействии, которое официально закрепило сотрудничество между двумя регионами в природоохранной сфере. Оксана Астахова…

Источник: Янтарный край

Сегодня, 2 июня 2026 года, министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова провела рабочую встречу с заместителем премьер-министра правительства Республики Карелия Яниной Свидской. Главным итогом встречи стало подписание соглашения о взаимодействии, которое официально закрепило сотрудничество между двумя регионами в природоохранной сфере.

Оксана Астахова познакомила коллегу из Карелии с ключевыми направлениями работы ведомства. В ходе встречи стороны подробно обсудили внутреннюю работу двух министерств, включая подходы к формированию кадровой политики и решению оперативных управленческих задач.

Руководитель министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области отметила, что благодаря комплексу превентивных мер в регионе удаётся эффективно обеспечивать пожарную безопасность в лесах. По состоянию на 2 июня 2026 года, несмотря на установившиеся высокие температуры воздуха, на землях государственного лесного фонда не допущено ни одного лесного пожара.

В завершение мероприятия стороны выразили уверенность, что подписание соглашения и синергия опыта двух регионов послужат надёжной основой для реализации новых экологических проектов.