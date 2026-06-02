Пропавший в Паттайе россиянин вернулся к семье сам через три дня

«Владислав позвонил жене около часа ночи сегодня, 2 июня, и сказал, что идёт домой. И через полчаса действительно пришёл в кондоминиум, в котором они с женой и детьми остановились и из которого он вышел на встречу с другом вечером в субботу», — сказала волонтёр в разговоре с агентством РИА Новости.