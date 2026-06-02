Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавший в Паттайе россиянин вернулся к семье сам через три дня

Россиянин Владислав Пузанов, пропавший в Таиланде, самостоятельно вернулся к жене и детям через три дня, заявила волонтёр Светлана Шерстобоева.

Источник: Аргументы и факты

Россиянин Владислав Пузанов, пропавший в Таиланде, самостоятельно вернулся к семье через три дня, заявила волонтёр Светлана Шерстобоева.

Мужчина рассказал жене и волонтёрам, что «был абсолютно уверен, что его не было всего несколько часов», он считал, что «вернулся домой в ночь на воскресенье, а не на вторник».

«Владислав позвонил жене около часа ночи сегодня, 2 июня, и сказал, что идёт домой. И через полчаса действительно пришёл в кондоминиум, в котором они с женой и детьми остановились и из которого он вышел на встречу с другом вечером в субботу», — сказала волонтёр в разговоре с агентством РИА Новости.

По её словам, 38-летний пенсионер МЧС РФ из города Ангарска пропал в Паттайе. Он находится в Таиланде с супругой и тремя детьми. Мужчина исчез после того, как вместе с другом отправился на прогулку. В частности, они гуляли по парку и у моря.

Волонтёр, участвовавшая в поисках россиянина, рассказала, что на пляже он присоединился к выпивавшей компании местных жителей, уснул, а когда проснулся, сразу пошёл звонить супруге. При этом у него не было местной сим-карты, мужчине пришлось «просить раздать ему интернет в ночном магазине».

Напомним, пропавший в Таиланде криптоинвестор из Санкт-Петербурга Максим Гарбузов погиб через два дня после исчезновения. По данным СМИ, он упал с 54-го этажа небоскрёба.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше