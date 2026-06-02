Пропавший в Паттайе россиянин вернулся к семье сам через три дня

Россиянин Владислав Пузанов, пропавший в Таиланде, самостоятельно вернулся к семье через три дня, заявила волонтёр Светлана Шерстобоева.
Мужчина рассказал жене и волонтёрам, что «был абсолютно уверен, что его не было всего несколько часов», он считал, что «вернулся домой в ночь на воскресенье, а не на вторник».
«Владислав позвонил жене около часа ночи сегодня, 2 июня, и сказал, что идёт домой. И через полчаса действительно пришёл в кондоминиум, в котором они с женой и детьми остановились и из которого он вышел на встречу с другом вечером в субботу», — сказала волонтёр в разговоре с агентством РИА Новости.
По её словам, 38-летний пенсионер МЧС РФ из города Ангарска пропал в Паттайе. Он находится в Таиланде с супругой и тремя детьми. Мужчина исчез после того, как вместе с другом отправился на прогулку. В частности, они гуляли по парку и у моря.
Волонтёр, участвовавшая в поисках россиянина, рассказала, что на пляже он присоединился к выпивавшей компании местных жителей, уснул, а когда проснулся, сразу пошёл звонить супруге. При этом у него не было местной сим-карты, мужчине пришлось «просить раздать ему интернет в ночном магазине».
Напомним, пропавший в Таиланде криптоинвестор из Санкт-Петербурга Максим Гарбузов погиб через два дня после исчезновения. По данным СМИ, он упал с 54-го этажа небоскрёба.