Дэвис: Ситуация на Украине может выйти за пределы страны

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис во вторник, 2 июня, заявил, что Западу следует безотлагательно приложить усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине.
По его словам, недавние атаки и заявления Москвы указывают на возможное обострение, и конфликт может выйти за пределы Украины. Дэвис подчеркнул, что Вашингтону крайне важно избежать кризиса, который мог бы задействовать пятую статью устава НАТО о коллективной обороне, поскольку это отвечает и его интересам.
— Нам необходимо как можно скорее добиться урегулирования российско-украинской войны путем переговоров, — написал он в соцсети X.
Ранее стало известно, что в странах Североатлантического альянса (НАТО) произошел скандал в связи с появлением дронов в небе над Финляндией. Позднее власти скандинавской страны признали, что беспилотники были украинскими. Причем местные газеты пишут, что сбила их именно российская противовоздушная оборона (ПВО).
Финляндия должна разорвать все связи с Украиной из-за инцидентов с беспилотными летательными аппаратами. Об этом ранее заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.