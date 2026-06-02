Дэвис: Ситуация на Украине может выйти за пределы страны

По его словам, недавние атаки и заявления Москвы указывают на возможное обострение, и конфликт может выйти за пределы Украины. Дэвис подчеркнул, что Вашингтону крайне важно избежать кризиса, который мог бы задействовать пятую статью устава НАТО о коллективной обороне, поскольку это отвечает и его интересам.