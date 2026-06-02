В Германии неизвестный напал на посетителей ресторана и взял в заложники детей: с мужчиной ведут переговоры

В Германии, в городе Дортмунд, произошло ЧП. Неизвестный пробрался в ресторан с перцовым баллончиком и напал на посетителей. Он избил людей и взял в заложники двух детей. Мужчина скрылся с несовершеннолетними в жилом доме, пишет местная газета Bild.
Как сообщается, преступник выстрелил в одного из правоохранителей, когда тот попытался подойти. К дому оперативно прибыла группа переговорщиков. Они пытаются убедить мужчину сдаться.
Известно, что напавший выходил из дома по прибытию полицейских. Сейчас группа переговорщиков — спецподразделение полиции — уже находится в здании.
Ранее в США неизвестный с оружием совершил нападение на Исламский центр. Полиция Сан-Диего оперативно отреагировала на сообщение о стрельбе. Информации о жертвах или пострадавших не поступило.