В Германии неизвестный напал на посетителей ресторана и взял в заложники детей: с мужчиной ведут переговоры

В Германии, в городе Дортмунд, произошло ЧП. Неизвестный пробрался в ресторан с перцовым баллончиком и напал на посетителей. Он избил людей и взял в заложники двух детей. Мужчина скрылся с несовершеннолетними в жилом доме, пишет местная газета Bild.