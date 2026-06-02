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Клычков: около 75% выпускников школ Орловской области продолжают обучение в Орле

Это касается тех, кто поступает в высшие учебные заведения и начинает получать среднее профессиональное образование.

ОРЕЛ, 2 июня. /ТАСС/. Порядка 75% выпускников школ Орловской области продолжают обучение в Орле. Это касается тех, кто поступает в высшие учебные заведения и начинает получать среднее профессиональное образование, сообщил в интервью «НЬЮМ ТАСС» губернатор региона Андрей Клычков.

«Мы сегодня видим, что 75% орловских выпускников школ продолжают обучение в Орле. Это касается и СПО, это касается и высших учебных заведений», — сказал глава региона.

Губернатор напомнил, что в регионе всего обучаются около 50 тыс. студентов высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования. По его словам, Орловская область уступает только столице по количественному показателю, который выражается в соотношении числа студентов и общего числа проживающих. «Только в Москве подобное соотношение больше, чем у нас», — подчеркнул глава региона.