Клычков: около 75% выпускников школ Орловской области продолжают обучение в Орле

Губернатор напомнил, что в регионе всего обучаются около 50 тыс. студентов высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования. По его словам, Орловская область уступает только столице по количественному показателю, который выражается в соотношении числа студентов и общего числа проживающих. «Только в Москве подобное соотношение больше, чем у нас», — подчеркнул глава региона.