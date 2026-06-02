Двенадцать футболистов РПЛ попали в итоговые заявки на ЧМ-2026

Наибольшее представительство получили игроки петербургского «Зенита» — за сборную Бразилии заявлены Дуглас Сантос и Луис Энрике. Также на турнире выступят представители «Краснодара», «Спартака», «Ростова», московских «Динамо» и «Локомотива», махачкалинского «Динамо», «Пари НН» и тольяттинского «Акрона».
Среди наиболее известных участников — лучший бомбардир минувшего сезона РПЛ Джон Кордоба, который сыграет за сборную Колумбии, а также полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда, включённый в заявку команды ДР Конго.
Ранее суперкомпьютер Opta назвал главным фаворитом чемпионата мира сборную Испании, оценив её шансы на победу в 16,1%. При этом в окончательную заявку испанской команды впервые с 2021 года не вошёл ни один футболист мадридского «Реала».
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