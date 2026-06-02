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Звезда «Твин Пикса» Овайн Риз Дейвис умер в 44 года

Валлийский актер Овайн Риз Дейвис, известный по роли агента Уилсона в сериале «Твин Пикс: Возвращение», внезапно умер в возрасте 44 лет. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил его брат Родри на своей странице в соцсети.

Валлийский актер Овайн Риз Дейвис, известный по роли агента Уилсона в сериале «Твин Пикс: Возвращение», внезапно умер в возрасте 44 лет. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил его брат Родри на своей странице в соцсети.

— Эта новость шокирует многих. Хотя в настоящий момент остаются без ответа некоторые вопросы об обстоятельствах смерти Овайна, насколько мы понимаем, он умер внезапно, мирно и по естественным причинам, — написал Родри Риз Дейвис.

По словам брата, у актера было много друзей и коллег, с которыми его связывали «необыкновенные, почти родственные отношения». Соболезнования родственникам выразили звезда «Коронационной улицы» Хейли Тамаддон, актриса из «Аббатства Даунтон» Джоэнн Фрогатт и другие коллеги.

Помимо «Твин Пикса», Овайн Риз Дейвис снялся в диснеевской картине «Алиса в Зазеркалье», британском сатирическом хорроре «Руководство по жизни для серийного убийцы», а также участвовал в театральных постановках «Мамма Миа!» и «Волшебник из страны Оз».