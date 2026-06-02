Звезда «Твин Пикса» Овайн Риз Дейвис умер в 44 года

Валлийский актер Овайн Риз Дейвис, известный по роли агента Уилсона в сериале «Твин Пикс: Возвращение», внезапно умер в возрасте 44 лет. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил его брат Родри на своей странице в соцсети.