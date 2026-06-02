Правительство назвало, кому и при каких условиях можно собирать грибы и растения из красной книги

В частности, собирать краснокнижные растения и грибы можно для научных исследований их культивирования для возврата в природную среду. Также можно собирать перечисленные в Красной книге грибы и растения, если нужно сохранить их в случае природных или техногенных угроз. Если сбор «краснокнижников» способствует предотвращению угрозы жизни и здоровью людей, собирать их также разрешается.