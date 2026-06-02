Водителя фуры после ДТП с погибшими в Пермском крае арестовали

В воскресенье вечером на трассе в Пермском крае, вблизи поселка городского типа Суксун, столкнулись большегруз Man и Lada Largus. В результате в «легковушке» погибли трое детей (10, 12 и 16 лет) и 43-летняя женщина. Один ребенок выжил: шестилетняя девочка.