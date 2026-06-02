Водителя фуры после ДТП с погибшими в Пермском крае арестовали

ПЕРМЬ, 2 июн — РИА Новости. Водителя фуры после ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае, трое из которых дети, суд отправил под домашний арест, сообщили РИА Новости в краевом СУСК.
В воскресенье вечером на трассе в Пермском крае, вблизи поселка городского типа Суксун, столкнулись большегруз Man и Lada Largus. В результате в «легковушке» погибли трое детей (10, 12 и 16 лет) и 43-летняя женщина. Один ребенок выжил: шестилетняя девочка.
«Предъявлено обвинение 48-летнему жителю Удмуртии в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ). Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в ведомстве.
Следователи установили, что на 112-м километре трассы в Пермском крае водитель фуры не справился с управлением, допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «легковушкой».