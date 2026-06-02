Составы команд на Матч звезд НХЛ будут формироваться по гражданству

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Пять команд из игроков разных стран примут участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Матч звезд пройдет на домашней арене клуба «Нью-Йорк Айлендерс», победившая команда получит $2 млн.
В прошлые годы в Матче звезд принимали участие четыре команды. Они были составлены из лучших игроков каждого дивизиона. Игры также проходили в формате «три на три».
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