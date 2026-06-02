В Сербии открыли первый в Европе молодежный центр с участием РФ

«Ragusa Hub» задуман как открытое пространство для молодежи, обмена идеями и международного сотрудничества, вдохновленное наследием Саввы Владиславича Рагузинского — дипломата, соединявшего Балканы, Россию и Китай. Мы стремимся укреплять связи Сербии с Россией и другими странами БРИКС+. Всеми, кто разделяет ценности равноправного сотрудничества и конструктивного диалога. И надеемся, что хаб станет площадкой для объединения молодых людей, обмена идеями и совместных проектов«, — рассказал президент сербской НКО “РАГУЗА” Владан Грбович, слова которого привели в пресс-службе.