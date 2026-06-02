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В Сербии открыли первый в Европе молодежный центр с участием РФ

Ragusa Hub задуман как открытое пространство для молодежи, обмена идеями и международного сотрудничества, сообщил президент сербской НКО «РАГУЗА» Владан Грбович.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Международный молодежный центр Ragusa Hub, созданный при российском участии, открылся в Белграде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе дирекции Всемирного фестиваля молодежи.

«Открытие Молодежного центра — логичный следующий шаг от фестивальной дружбы к системной проектной работе. Сегодня у молодежи появляется собственное пространство в Белграде, где они смогут присоединиться к российским и международным проектам и получить поддержку собственных инициатив», — привели в пресс-службе слова генерального директора дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрия Иванова, который присутствовал на открытии.

Центр, созданный при поддержке дирекции Всемирного фестиваля молодежи и Фонда Горчакова, станет площадкой для совместных российско-сербских инициатив, образовательных программ, стажировок, молодежных проектов, а также прямых контактов с российскими университетами и молодежными организациями.

В церемонии открытия также приняли участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов, исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Леонид Драчевский, президент сербской НКО «Рагуза» Владан Грбович и молодые активисты.

«Ragusa Hub» задуман как открытое пространство для молодежи, обмена идеями и международного сотрудничества, вдохновленное наследием Саввы Владиславича Рагузинского — дипломата, соединявшего Балканы, Россию и Китай. Мы стремимся укреплять связи Сербии с Россией и другими странами БРИКС+. Всеми, кто разделяет ценности равноправного сотрудничества и конструктивного диалога. И надеемся, что хаб станет площадкой для объединения молодых людей, обмена идеями и совместных проектов«, — рассказал президент сербской НКО “РАГУЗА” Владан Грбович, слова которого привели в пресс-службе.

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