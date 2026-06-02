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Как поднять давление без кофе: кардиолог дала список напитков

К примеру, это может быть обычная чистая вода.

Кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как быстро поднять давление без кофе. Врач посоветовала выпить 500 мл воды залпом — это самый быстрый способ улучшить самочувствие.

Специалист предупредила: не всем нужно поднимать давление. Для гипотоников показатели ниже 100 мм рт. ст. — норма. Если же давление упало внезапно и появились слабость, головокружение, сонливость, помогут простая вода, минералка с натрием или какао.

Минеральную воду пьют небольшими порциями по половине стакана, контролируя состояние. Соль задерживает жидкость, поэтому горсть оливок или слабосоленых орехов тоже облегчит состояние. От крепкого кофе и чая лучше отказаться — эффект какао слабее, но его легче контролировать, — пишет «Едим дома».

«Выпить просто залпом 2 стакана воды — и давление сразу чуть-чуть поднимется», — объяснила Маршинцева. Она добавила, что при регулярных падениях давления нужно искать причину: дефицит железа, низкий ферритин, нехватку белка, переутомление или нарушения сна.

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