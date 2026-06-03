Петербургский международный экономический форум стартует 3 июня

29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартует 3 июня. Он продлится до 6 июня, тема звучит так: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
ПМЭФ пройдет в «Экспофоруме». Организатором выступает фонд Росконгресс. Форум проходит с 1997 года и считается одной из ключевых площадок для обсуждения экономической повестки, привлечения инвестиций и развития международного сотрудничества. В 2025 году форум посетили более 24,2 тыс. человек.
В рамках ПМЭФ-2026 пройдет более 150 сессий, которые будут объединены по тематическим направлениям. В их числе «Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством», «Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста», «Человекоцентричность: новая парадигма и технологии развития», «Среда для жизни: новые технологии — новое качество», «Технологии, определяющие будущее» и другие.
На форуме традиционно выступит с речью президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что речь президента будет содержательной. В 2025 году обращение главы государства длилось почти час.
Путин в приветственном послании к участникам, гостям и организаторам ПМЭФ ранее говорил, что Россия открыта к взаимодействию с партнерами, которые готовы строить честные отношения.
В 2026 году ПМЭФ впервые за несколько лет планирует посетить официальный представитель США. О намерении посетить ПМЭФ заявлял глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко в марте говорил, что власти отрабатывают с федеральными структурами вопросы качества связи и работы сервисов такси в дни форума. Он отмечал, что будет обеспечен «оптимальный баланс между безопасностью и комфортом».
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