Петербургский международный экономический форум стартует 3 июня

В рамках ПМЭФ-2026 пройдет более 150 сессий, которые будут объединены по тематическим направлениям. В их числе «Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством», «Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста», «Человекоцентричность: новая парадигма и технологии развития», «Среда для жизни: новые технологии — новое качество», «Технологии, определяющие будущее» и другие.