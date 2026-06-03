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Что можно и нельзя делать в Оленин день 3 июня, который называют Длинные льны

Собрали приметы и запреты на 3 июня, когда отмечают Оленин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 3 июня вспоминает святую Елену. В народе празднуют Оленин день. Но есть еще одно название — Длинные льны. Как считалось, святая была покровительницей льна, который начинали сеять с 3 июня.

Что нельзя делать 3 июня.

Запрещено носить черную одежду, так как подобное может обернуться конфликтами и ссорами в семье. Не следует проводить генеральную уборку. Предки верили, что это спровоцирует неприятности.

Что можно делать 3 июня.

По традиции, с названной даты начинали сеять лен. Для этого старались выбрать самого высокого человека, чтобы и лен вырос высоким.

Согласно приметам, Луна в кругах предсказывает пасмурную погоду. В том случае, если на небе нет мелких звезд, то ждали дождя.

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