XXIX ПМЭФ. История форума с 1997 года

XVII ПМЭФ был проведен 20−22 июня 2013 года — в год председательства России в Группе 20. Открывая пленарное заседание, Путин в своей речи высказался за проведение экономической амнистии, озвучил намерение выделить средства из Фонда национального благосостояния на окупаемые инфраструктурные проекты (Центральную кольцевую автодорогу вокруг Москвы и высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Казань), а также предложил объединить Верховный и Высший арбитражные суды. Впервые на форуме прошла церемония награждения лауреатов «Премии развития», учрежденной Внешэкономбанком в 2012 году, — первой награды за достижения в области инвестиций в промышленные и инфраструктурные проекты. На ПМЭФ-2013 присутствовали почти 7,2 тыс. участников из 87 стран, среди них 91 человек из списков миллиардеров Forbes и Fortune. Среди гостей была канцлер Германии Ангела Меркель. Тема встречи — «Перспективы глобальной экономики: время решительных действий». Было заключено 102 соглашения на общую сумму 9 600 млрд рублей (порядка $320 млрд), что до сих пор является самым крупным показателем за всю историю Петербургского форума.