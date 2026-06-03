XXIX ПМЭФ. История форума с 1997 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 3−6 июня 2026 года проходит XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
ТАСС подготовил материал о его истории.
1997.
Первоначально мероприятие носило название Петербургский экономический форум (ПЭФ), его организаторами были Совет Федерации РФ и Межпарламентская ассамблея СНГ (МПА СНГ). В 1997 году ПЭФ прошел 18−20 июня и был посвящен рассмотрению экономических проблем России и стран СНГ. На нем присутствовали более 1,5 тыс. участников из 50 стран мира. Было представлено 650 инвестиционных проектов. Местом проведения стал Таврический дворец — штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи СНГ (он оставался местом проведения ПЭФ до 2005 года). Уже тогда мероприятие получило в прессе название «Российский Давос», по аналогии со Всемирным экономическим форумом в Давосе.
1998.
11 мая 1998 года решением президента России Бориса Ельцина форум получил статус ежегодного. II ПЭФ прошел 17−19 июня 1998 года с участием около 2,5 тыс. человек из 50 стран мира (в том числе 11 официальных иностранных делегаций). Его основными темами стали интеграционный процесс и перспективы СНГ. На пленарном заседании выступали премьер-министр РФ Сергей Кириенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Было представлено более 700 проектов, подписано 52 инвестиционных контракта на сумму свыше $2,5 млрд.
1999.
III ПЭФ состоялся 16−18 июня 1999 года. В его работе приняли участие 2 тыс. делегатов из 59 стран. На пленарном заседании присутствовали премьер-министр РФ Сергей Степашин и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Мишель Камдессю. Было заключено около 2 тыс. договоров на общую сумму порядка $4 млрд.
2000.
IV ПЭФ — 13−15 июня 2000 года — собрал 2,2 тыс. человек из более чем 60 стран. В его рамках был организован первый телемост Москва — Париж с участием сенаторов России и Франции. На форуме выступали руководители правительств стран СНГ. Было заключено более 2 тыс. инвестиционных договоров.
2001.
V ПЭФ, который состоялся 13−16 июня 2001 года, был официально признан МПА СНГ главным экономическим форумом Содружества. В нем приняли участие 2,1 тыс. делегатов из 37 стран. На пленарном заседании в числе прочих выступил премьер-министр Чехии Милош Земан.
2002.
VI ПЭФ был проведен 18−22 июня 2002 года, участвовали более 2 тыс. человек из 50 государств. Форум посетил генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Майкл Мур. Общая сумма заключенных контрактов не публиковалась. По данным СМИ, соглашения на сумму в 200 млн долларов были заключены между РФ и Чехией. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил России кредиты на различные проекты общей стоимостью $1 млрд.
2003.
VII форум прошел 17−21 июня 2003 года, совпав с торжествами в честь 300-летия Санкт-Петербурга. В его работе участвовали 2,5 тыс. человек из 48 стран.
2004.
VIII ПЭФ состоялся 15−19 июня 2004 года. В его рамках впервые были проведены выставки-презентации европейских стран. Обсуждались перспективы сотрудничества России и Евросоюза. В работе форума приняли участие более 3 тыс. человек из 50 стран мира, в том числе премьер-министр РФ Михаил Фрадков, главы правительств стран СНГ.
2005.
IX ПЭФ был проведен 14−16 июня 2005 года. На нем впервые присутствовал Путин, также мероприятие посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Основной темой дискуссии стали перспективы международного сотрудничества в Арктике. В работе форума приняли участие более 4 тыс. человек из 60 стран, в том числе семь руководителей зарубежных парламентов, пять российских и 25 иностранных министров. К открытию площадки была приурочена закладка первого камня в основание завода автопроизводителя Toyota в Санкт-Петербурге.
2006.
В 2006 году решением президента РФ ответственность за проведение форумов была возложена на Минэкономразвития России. В том же году ПЭФ перенесли на территорию крупнейшего на тот момент выставочного комплекса Санкт-Петербурга — «Ленэкспо» на Васильевском острове. X ПЭФ прошел 13−15 июня 2006 года. Его аудитория была расширена за счет прямых трансляций пленарных заседаний в сети Интернет. В работе мероприятия приняли участие более 5 тыс. человек из 48 стран, в том числе президенты России и Финляндии Путин и Тарья Халонен. В рамках ПЭФ были подписаны крупные соглашения о строительстве в Санкт-Петербурге автомобильного завода Nissan, состоялась закладка автомобильного завода General Motors в Ленинградской области. Общая сумма заключенных контрактов составила $1 млрд.
2007.
В 2007 году Петербургский форум получил статус международного и был переименован в ПМЭФ. В его работе 8−10 июня 2007 года участвовала делегация Всемирного экономического форума в Давосе. Состоялась встреча Путина с руководителями крупнейших западных компаний. В рамках форума прошел саммит СНГ. Также в 2007 году впервые состоялось вручение премии «Глобальная энергия» — единственной в мире награды за научные разработки в области энергетики (вручалась в рамках форума до 2017 года включительно). В работе ПМЭФ приняли участие 8,9 тыс. человек из 65 стран. Сумма подписанных контрактов составила $13,5 млрд.
2008.
ХII ПМЭФ прошел 6−8 июня 2008 года. На нем был заключен ряд соглашений, в том числе между «Газпромом» и англо-нидерландской компанией Royal Dutch Shell о совместной разработке нефтегазовых месторождений на Ямале. В ходе саммита была организована презентация гражданского самолета «Сухой Суперджет-100». В работе форума участвовали 10 тыс. человек из 74 стран мира. В рамках встречи прошел саммит СНГ. Сумма заключенных контрактов составила $14,6 млрд.
2009.
XIII форум проходил 4−6 июня 2009 года. Основное внимание на нем было уделено перспективам развития отношений России со странами арабского мира, также состоялся первый бизнес-диалог «Россия — США». К ПМЭФ было приурочено несколько новых мероприятий — впервые прошел Всемирный зерновой форум, состоялась конференция с участием руководителей ведущих мировых банков. Число участников превысило 3,5 тыс. человек из 73 стран. Стоимость заключенных соглашений — $6,8 млрд.
2010.
XIV ПМЭФ прошел 17−19 июня 2010 года. Он был посвящен модернизации российской и мировой экономик, в его рамках были подписаны несколько крупных соглашений, в частности, между «Газпромом» и французскими энергетическими компаниями о сотрудничестве по строительству газопроводов «Северный поток» и «Южный поток». В работе саммита приняли участие около 4 тыс. человек из 87 стран. Сумма заключенных соглашений — около $10 млрд.
2011.
XV ПМЭФ состоялся 16−18 июня 2011 года. На нем президент России Дмитрий Медведев назвал пять первоочередных шагов в процессе модернизации страны, в том числе через создание Международного финансового центра. Особый интерес получило предложение президента РФ о расширении границ Москвы. Тогда же была введена практика брифингов, во время которых представители органов власти отвечали на вопросы аудитории. Форум посетили 4 тыс. человек из 74 стран, в том числе председатель КНР Ху Цзиньтао. Были заключены соглашения на сумму более $7 млрд. Самой крупной из сделок стал заказ на постройку во Франции двух вертолетоносцев «Мистраль» для Военно-морского флота РФ (после воссоединения Крыма с Россией французская сторона продала построенные корабли Египту).
2012.
XVI ПМЭФ состоялся 21−23 июня 2012 года. В ходе своего выступления на форуме Путин сообщил делегатам о создании в России специальной комиссии по реализации предпринимательской инициативы и назначении на пост бизнес-омбудсмена председателя «Деловой России» Бориса Титова. Число участников форума составило 5,3 тыс. человек из более чем 70 стран. Площадку посетили главы Финляндии и Пакистана — Саули Ниинистё и Асиф Али Зардари. Сумма подписанных контрактов превысила $12 млрд.
2013.
XVII ПМЭФ был проведен 20−22 июня 2013 года — в год председательства России в Группе 20. Открывая пленарное заседание, Путин в своей речи высказался за проведение экономической амнистии, озвучил намерение выделить средства из Фонда национального благосостояния на окупаемые инфраструктурные проекты (Центральную кольцевую автодорогу вокруг Москвы и высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Казань), а также предложил объединить Верховный и Высший арбитражные суды. Впервые на форуме прошла церемония награждения лауреатов «Премии развития», учрежденной Внешэкономбанком в 2012 году, — первой награды за достижения в области инвестиций в промышленные и инфраструктурные проекты. На ПМЭФ-2013 присутствовали почти 7,2 тыс. участников из 87 стран, среди них 91 человек из списков миллиардеров Forbes и Fortune. Среди гостей была канцлер Германии Ангела Меркель. Тема встречи — «Перспективы глобальной экономики: время решительных действий». Было заключено 102 соглашения на общую сумму 9 600 млрд рублей (порядка $320 млрд), что до сих пор является самым крупным показателем за всю историю Петербургского форума.
2014.
XVIII ПМЭФ был проведен 22−24 мая 2014 года. Перенос площадки на май был связан с ожидавшимся в июне саммитом Группы восьми в Сочи. Несмотря на последовавшую отмену саммита, ПМЭФ было решено провести весной. Темой пленарного заседания стало «Укрепление доверия в эпоху преобразований». Среди основных событий — достижение договоренности с компаниями Visa и MasterCard по переходу на внутрироссийский процессинг операций по банковским картам. В форуме приняли участие 7,6 тыс. человек, 73 страны прислали на встречу официальные делегации. Освещали работу саммита 1,4 тыс. представителей СМИ из 24 стран. Были подписаны 175 соглашений на сумму в 401,4 млрд рублей (около $12 млрд).
2015.
XIX ПМЭФ состоялся 18−20 июня 2015 года. Тема пленарного заседания: «Время действовать: совместными усилиями к стабильности и росту». По итогам встречи, в которой приняли участие 10 тыс. гостей из 120 стран, было подписано 205 соглашений на сумму более 293,4 млрд рублей (около $5,4 млрд). Среди наиболее значимых договоренностей — меморандум о сотрудничестве в реализации прокладки газопровода «Северный поток — 2», подписанный «Газпромом» и европейскими компаниями.
2016.
XX ПМЭФ был перенесен на новую площадку — «Экспофорум» — и прошел 16−18 июня 2016 года. Тема пленарного заседания: «На пороге новой экономической реальности». Форум собрал 12 тыс. человек из 133 стран, в панельной сессии приняли участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Италии Маттео Ренци. Было подписано 356 соглашений на общую сумму в 1 трлн рублей (около $15 млрд).
2017.
В 2017 году ПМЭФ прошел 1−3 июня под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Впервые после трехлетнего перерыва состоялся бизнес-диалог Россия — США с участием Путина. Гостями форума были премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Молдавии Игорь Додон, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, канцлер Австрии Кристиан Керн, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо. Всего на форуме присутствовали 14 тыс. человек из 143 стран мира. Было подписано 475 соглашений на сумму в 1 817,9 млрд рублей (около $32 млрд).
2018.
XXII ПМЭФ из-за проведения в России в июне — июле 2018 года чемпионата мира по футболу состоялся раньше обычного — 24−26 мая. Он был посвящен теме «Создавая экономику доверия», в панельной дискуссии участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Молдавии Игорь Додон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие высокопоставленные гости. Всего ПМЭФ собрал на своей площадке более 17 тыс. участников из 143 стран мира. Было подписано 593 соглашения на общую сумму 2 625 млрд рублей (около $36 млрд).
2019.
XXIII ПМЭФ был проведен 6−8 июня 2019 года. Ключевой темой форума было «Формируя повестку устойчивого развития». Среди иностранных гостей были председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Форум собрал 19 тыс. участников из 145 стран. Было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 271 млрд руб. ($50 млрд).
2020.
Планировалось, что XXIV ПМЭФ состоится 3−6 июня 2020 года. О его отмене, связанной с началом пандемии коронавируса, было объявлено 5 марта. В отличие от ряда других конференций и форумов, которые были перенесены на осень, организаторы ПМЭФ сразу решили отложить его проведение на следующий год.
2021.
XXIV ПМЭФ прошел 2−5 июня 2021 года с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, вход на площадку для всех категорий участников был возможен только при условии отрицательного теста на коронавирус. Девизом форума было «Снова вместе. Экономика новой реальности». Иностранные лидеры — эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц — смогли принять участие в пленарном заседании только в формате видеоконференции. Форум очно собрал 13 500 участников из 141 страны. Было подписано более 890 соглашений на общую сумму 4 267 млрд рублей ($58 млрд).
2022.
Юбилейный XXV ПМЭФ прошел 15−18 июня 2022 года, его главная тема формулировалась как «Новый мир — новые возможности». В пленарном заседании участвовали Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Всего форум посетили более 14 тыс. человек из 130 стран, 81 государство прислало официальных представителей. Всего было подписано 695 соглашений на общую сумму 5 670 млрд рублей ($101 млрд).
2023.
XXVI ПМЭФ состоялся 14−17 июня 2023 года, главной темой было заявлено «Суверенное развитие — основа справедливого мира». На пленарном заседании выступили Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун. В форуме приняли участие 17 тыс. человек из 130 стран, в том числе 150 высокопоставленных иностранных официальных лиц. Было подписано 900 соглашений на общую сумму 3 860 млрд рублей ($45 млрд).
2024.
XXVII ПМЭФ состоялся 5−8 июня 2024 года под девизом «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». В пленарном заседании приняли участие Путин, президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Всего форум собрал рекордное число гостей за свою историю — 21 тыс. человек из 139 стран и территорий. На полях ПМЭФ было подписано 1 073 соглашения на общую сумму 6 492 млрд рублей ($73 млрд).
2025.
Предыдущий ПМЭФ прошел 18−21 июня 2025 года. Тема пленарной сессии была сформулирована как «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», в ней участвовали Путин, президент Индонезии Прабово Субианто, представитель короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи шейх Насер бин Хамад бин Иса Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Всего форум собрал рекордное число гостей за свою историю — 24,2 тыс. человек из 144 стран и территорий. В рамках форума было подписано 1 084 соглашения на общую сумму в 6,48 трлн руб. ($82,5 млрд).