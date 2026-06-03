Число погибших из-за беспорядков после празднования победы ПСЖ возросло до трех

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате погромов, произошедших после победы парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в Лиге чемпионов, возросло до трех. Об этом сообщила газета Le Parisien.
По данным издания, помимо одного разбившегося мотоциклиста, о котором сообщалось ранее, еще двое человек упали в Сену.
По словам очевидцев, один из погибших прыгнул в реку сознательно. Как отмечает газета, речь идет об уроженце Руанды 1997 года рождения. Комиссариаты V и VI округов столицы начали расследование для установления причин смерти.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что более 890 человек были задержаны в ходе беспорядков. Также сообщалось о более чем 200 пострадавших.
В финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште, парижский клуб обыграл английский «Арсенал». Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее — 4:3. Ворота французской команды в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым российским футболистом, дважды одержавшим победу в Лиге чемпионов.