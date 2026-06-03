Что можно и нельзя делать в Оленин день 3 июня 2026 года

Не рубите березу и не вредите природе. Береза в этот день считалась священным деревом. Также под строгим запретом охота, ловля бабочек и убийство животных — удача отвернется на целый год. Никакой черной и грязной одежды. Темные цвета привлекают в дом печаль и ссоры. Одежда с дырами или пятнами сулит финансовые проблемы. Предпочтение отдавайте светлым, льняным тонам. Девушкам — нельзя заплетать косы. Чтобы волосы росли длинными и мягкими, как лен, их положено носить распущенными. Стричься в этот день также запрещено. Не занимайте деньги и не поднимайте чужие вещи. Долги в Оленин день надолго испортят ваше финансовое положение, а найденные на земле серьги или монеты могут быть «наговоренными» и принести чужие проблемы. Забудьте о лени и уборке. Нельзя бездельничать (земля «не любит» ленивых), но также нельзя мести полы, вытирать пыль и мыть посуду после заката. Оставленная на ночь грязная посуда «притягивает нищету». 7 вещей, из-за которых уходит удачаНе ссорьтесь и не хвастайтесь. Сквернословие и ссоры в этот день могут «прилипнуть» к семье надолго. Также нельзя рассказывать о своих добрых делах — скромность почитается как главная добродетель. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шутку.