День яйца и День повторений: какие праздники отмечают в России и мире 3 июня

3 июня в России и во всем мире отмечается множество праздников, охватывающих различные аспекты жизни общества. Так, в этот день отмечают День яйца, День повторений и День прогульщика.
День яйца.
День яйца празднуется в США с целью поддержки фермеров и пищевой отрасли. В этот день принято изучать интересные факты об этом продукте, готовить как традиционные, так и оригинальные блюда из яиц, а также экспериментировать с новыми рецептами и создавать поделки из яичной скорлупы. Со временем праздник стал популярным и за пределами США.
День повторений.
В День повторений люди дважды повторяют любые слова и действия. Например, можно дважды позвонить одному и тому же человеку, приготовить одинаковые блюда на обед и ужин, посмотреть один и тот же фильм дважды, пройти один и тот же маршрут утром и вечером, дважды принять душ и так далее.
День прогульщика.
День прогульщика отмечается 3 июня, когда на улице появляется первое летнее солнце и погода становится все лучше. Этот праздник отмечают в 43 странах. В этот день некоторые работодатели организуют мероприятия на свежем воздухе для своих сотрудников. Также принято откладывать все несрочные дела и отправляться гулять по городу или на природу.