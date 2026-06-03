День яйца и День повторений: какие праздники отмечают в России и мире 3 июня

День яйца празднуется в США с целью поддержки фермеров и пищевой отрасли. В этот день принято изучать интересные факты об этом продукте, готовить как традиционные, так и оригинальные блюда из яиц, а также экспериментировать с новыми рецептами и создавать поделки из яичной скорлупы. Со временем праздник стал популярным и за пределами США.