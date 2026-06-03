В ФРГ мужчина напал на посетителей ресторана и взял в заложники двух детей

В ФРГ мужчина взял в заложники двух детей, сообщает Bild.
В материале сказано, что инцидент случился в Дортмунде. Сначала злоумышленник напал на посетителей на ресторане, после этого он скрылся в жилом доме в районе Хехстен и взял в заложники несовершеннолетних.
«Мужчина устроил беспорядки в ресторане, избивая посетителей дубинкой и распыляя перцовый баллончик… Когда на место прибыла полиция, вызвавшая по тревоге, хулиган скрылся на автомобиле… Мужчина укрылся в доме и забаррикадировался там, взяв в заложники двух детей», — говорится в сообщении.
Правоохранители прибыли к дому, мужчина выстрелил в одного из полицейских. На месте находится переговорщики.
Напомним, по данным Nius, в ФРГ пьяный украинский подросток совершил нападение на машиниста поезда.