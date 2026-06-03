В РФ отмечают День Владимирской иконы Божией Матери: обычаи и запреты дня

В День Владимирской иконы стоит отказаться от бытовых хлопот — уборки, работы в огороде. Нельзя сквернословить, ссориться с родными, так как считалось, что негативные эмоции могут «прилипнуть» на весь год. Напротив, в этот день стоит попросить прощения у тех, с кем раньше не ладили.