В РФ отмечают День Владимирской иконы Божией Матери: обычаи и запреты дня

3 июня православные отмечают день памяти древнейшей чудотворной Владимирской иконы Божией Матери. В этот день верующие посещают богослужения в храмах, молятся и просят Богородицу о помощи. Об основных традициях и обрядах праздника, а также о связанных с ним народных приметах — в материале Aif.ru.
Празднование дня Владимирской иконы Божией Матери.
В День Владимирской иконы православные в храмах с особой благодарностью обращаются в молитвах к Богородице, ставят свечи за здравие родных и близких и за упокой умерших, просят Богородицу о прощении грехов и стараются отпустить обиды.
Чем помогает Владимирская икона.
Владимирская икона Божией Матери известна тем, что по молитвам перед ней происходили чудеса, благодаря которым русские города спасались от разорения чужеземными войсками. Для православных верующих это стало свидетельством особого покровительства Богородицы над Русской землей. Перед иконой венчались на царство русские государи и утверждались на кафедру московские митрополиты.
Православные христиане почитают Владимирскую икону как чудотворную. Перед ней молятся о защите страны от внешних врагов и о сохранении мира. Она также славится как «заступница» каждого человека. Православные обращаются к иконе в самых разных ситуациях — просят о помощи как в повседневных делах, так и во время большого горя.
Особенно чтут икону женщины — они просят образ о помощи при бесплодии и во время родов, молятся перед иконой о здоровье новорожденного или просят об утешении тревог за уже взрослого ребенка.
Что нужно делать в этот день.
Строгого поста в праздник в День Владимирской иконы нет, однако нужно соблюдать умеренность в еде, не употреблять алкоголь. Этот православный праздник, как и любой другой, верующим следует проводить в любви и благодарности к Богородице, стараться уделить внимание и помочь своим близким.
На Руси этот день был тесно связан с землей. В этот день начинали сеять лен, собирали травы, особенно если утро было росистым. В праздничный день советовали умываться росой — согласно поверью, это дарует красоту и здоровье на весь год.
Что запрещено в этот день.
В День Владимирской иконы стоит отказаться от бытовых хлопот — уборки, работы в огороде. Нельзя сквернословить, ссориться с родными, так как считалось, что негативные эмоции могут «прилипнуть» на весь год. Напротив, в этот день стоит попросить прощения у тех, с кем раньше не ладили.
В народе считалось, что в этот день нельзя рубить или ломать березу, так как дерево считалось священным. Не рекомендовалось начинать новые крупные дела, не связанные с домом или хозяйством, давать в долг деньги или продукты, чтобы не привлечь финансовые трудности.
Какие народные приметы есть в этот день.
Согласно народным приметам, обильная утренняя роса или дождь 3 июня— к богатому урожаю трав и овощей, а утренний туман — к жаркому и солнечному дню. Если на 3 июня приходится обильное цветение рябины — быть хорошему урожаю овса, а теплое и ясное утро предсказывает щедрое на солнечные дни лето.
Даты праздника, история Владимирской иконы Божией Матери.
Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери проводится трижды в год: 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Все эти даты связаны со знаковыми историческими событиями.
Так, 3 июня церковь славит Пресвятую Богородицу в память о спасении Москвы от войск крымского хана Мехмеда Герая в 1521 году. По преданию, князь Василий III просил о помощи именно Владимирскую икону. 6 июля церковь славит Владимирскую икону за помощь в спасении Москвы от ига хана Ахмата, а 8 сентября — за избавление Москвы от отрядов хана Тамерлана.
Согласно церковному преданию, Владимирская икона была написана апостолом и евангелистом Лукой на доске от стола, за которым сидели Христос и Богородица. До середины V века она оставалась в Иерусалиме, затем попала в Константинополь, после чего 1131 году икону передали русскому князю Юрию Долгорукому как подарок от патриарха Константинопольского Луки Хризоверха.
Ее установили в храме Вышгородского монастыря под Киевом, где образ прославился в народе многочисленными чудесами. В 1155 году сын Долгорукова, князь Андрей Боголюбский, перевез икону во Владимир и поместил в Успенский собор. С тех пор образ стали называть Владимирским.
Когда икона была перенесена в Москву, точно неизвестно. Большинство историков полагают, что это произошло это в 1480 году — Владимирскую икону установили в новом кремлевском Успенском соборе. Икона пережила революцию, а в 1918 году ее отправили на реставрацию, затем — в коллекцию Государственного исторического музея, откуда она попала в Третьяковскую галерею. В настоящее золотые оклады Владимирской иконы находятся в Оружейной палате Кремля, а сам образ — в храме-музее Святителя Николая Чудотворца в Толмачах при Третьяковской галерее.
Описание иконы.
Владимирская икона Божией Матери относится к типу «Умиление»: на ней младенец Иисус прислоняется щекой к лицу Девы Марии, она обнимает младенца, предвидя уготованные ему страдания. Отличительная особенность этой иконы — левая ножка младенца Христа согнута таким образом, что видна подошва ступни. На оборотной стороне оригинальной иконы изображены орудия, использовавшиеся при истязании и распятии Христа, а также Этимасия (Престол уготованный) — место Иисуса во время второго пришествия.