Золото без партии: Виктор Сухоруков вернулся в Театр Вахтангова

— Для меня «Блеск и пепел» — это история о жертвенности нашей страны и нашего времени, — говорит Виктор Сухоруков. — Я чувствую огромную ответственность и благодарность за всё, что осталось за нашей спиной. Да, это и благодарность, и стыд за то, что мы вытворяем друг с другом из века в век. Но главное достоинство этого спектакля в том, что мы — живучие. Была хорошая семья, ее разрушило колесо истории, но мы продолжим жить и творить во благо людей и Бога. Я счастлив вернуться на эту прославленную сцену!