Золото без партии: Виктор Сухоруков вернулся в Театр Вахтангова

Театр имени Евгения Вахтангова 2 июня представил премьеру спектакля «Блеск и пепел» режиссера Анатолия Шульева. В масштабной постановке на сцену театра вернулся народный артист России Виктор Сухоруков, который исполнил главную роль — главу ювелирной династии Павла Кутейникова, который пытается спасти семью на изломе эпох между двумя революциями. «Известия» были в числе первых зрителей.
Золото и пламя перемен.
Замысел спектакля вынашивался долго и тщательно. Главный режиссер театра Анатолий Шульев признается, что отправной точкой для создания масштабного полотна послужила случайная фраза, подслушанная им в книжном магазине. Девушка советовала молодому человеку прочитать роман о Картье.
— Мне стало любопытно, я тоже купил и прочитал эту книгу, а после меня увлекла сама ювелирная сфера, — вспоминает Анатолий Шульев. — Особенно впечатлила история о том, как Луи Картье приезжает в Россию и на рождественском базаре видит, какого высочайшего уровня местные мастера, и осознает: конкурировать с ними будет невероятно трудно.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
Режиссер погрузился в тему и наткнулся на историю Павла Овчинникова — бывшего крепостного, ставшего поставщиком императорского двора и потерявшего всё в 1917 году. Он и стал прототипом главного героя спектакля. Над пьесой Шульев работал вместе с драматургом Сергеем Плотовым.
События разворачиваются на фоне переломной эпохи — между двумя революциями (1905-го и 1917-го). В центре сюжета — жизнь и семейная драма петербургского фабриканта и мастера золотых дел Павла Кутейникова. Для героя ювелирное искусство — это вечная красота, способная пережить любые потрясения. Однако его взрослые сыновья, увлеченные идеями нового времени, ставят под сомнение дело отца. На сцене разворачивается глубокий философский конфликт: что окажется сильнее — вечный блеск золота или беспощадное пламя перемен?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
Создатели спектакля показывают, как исторический раскол прошел через судьбу семьи Кутейниковых, превратив близких людей в противников. Ведь это была эпоха обостренных, предельных противоречий. С одной стороны — глубочайший трагизм, но с другой — предчувствие рассвета, масштабного обновления. В театре любят такие пограничные состояния: когда всё доведено до остроты, до трагедии, но впереди всё равно брезжит свет.
Возвращение мастера.
Поиск актеров занял много месяцев, но ансамбль получился невероятным. В постановке задействована целая плеяда ярких молодых артистов. Именно на их плечи легла задача показать, как колесо революции безжалостно ломает судьбы, идеалы и юношеские мечты. В постановке нет проходных ролей — все важные. Молодежь не теряется рядом с мэтрами. В спектакле играют Николай Романовский, Егор Разливанов, Александр Галочкин, Альбина Абрамова, Каролина Койцан, Марфа Пашкова. А также Василий Симонов и Владимир Гуськов — второе поколение больших артистов, продолжатели театральных династий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
Главный бриллиант коллекции — Виктор Сухоруков, который отметил этим спектаклем возвращение на вахтанговскую сцену.
— Только дурак мог отказаться от такой роли. Рядом со мной играют великие мастера: Ирина Купченко и Владимир Шлыков. Но обратите внимание на нашу молодежь — они золотые! Каждый заслуживает отдельной влюбленности и внимания, — сказал артист.
Сухоруков исполнил роль невероятно трогательного, глубокого и одержимого своим ремеслом человека. Казалось, что народный артист долго путешествовал по пустыне и наконец прильнул к источнику с живительной влагой. Он буквально купается в ощущениях, которые дарит ему его Павел Анисимович Кутейников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевАктер Виктор Сухоруков в спектакле «Блеск и пепел».
— Для меня «Блеск и пепел» — это история о жертвенности нашей страны и нашего времени, — говорит Виктор Сухоруков. — Я чувствую огромную ответственность и благодарность за всё, что осталось за нашей спиной. Да, это и благодарность, и стыд за то, что мы вытворяем друг с другом из века в век. Но главное достоинство этого спектакля в том, что мы — живучие. Была хорошая семья, ее разрушило колесо истории, но мы продолжим жить и творить во благо людей и Бога. Я счастлив вернуться на эту прославленную сцену!
Жена ювелира.
Партнершей Виктора Сухорукова по спектаклю стала легендарная актриса, народная артистка России Ирина Купченко. Она блестяще исполнила роль супруги ювелира, Анны Сергеевны. Творческий тандем двух мастеров дал спектаклю мощный эмоциональный импульс.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевАктриса Ирина Купченко в спектакле «Блеск и пепел».
— Судьбы этих людей поражают, — говорит Ирина Купченко. — Потеряв всякую поддержку, они не теряли ни веры, ни любви к Родине. Эта история бессмертна, и она пугающе напоминает сегодняшний день. Наш спектакль — не научная хроника, а живая история страны и людей, которые вынуждены продолжать свой путь вопреки всему.
Ирина Купченко играет мать семейства. Казалось бы, она могла быть тенью своего талантливого, деятельного мужа. Но нет, она — соратник главы семьи Кутейниковых. Она может уладить конфликт, может убедить мужа внедрить рационализаторское предложение старшего сына, запустить в производство эскизы среднего, удержать младшего от необдуманных поступков.
Художник-постановщик Максим Обрезков создал для спектакля яркие декорации. Две стены в центре сцены напоминают гигантские книги, стоящие друг напротив друга, сверкая золотыми переплетами. На корешках этих томов высечена история восхождения на вершину признанного мастера — от крепостного, который сам себя выкупил, до поставщика императорского двора. Каждый раз зрителям открывается новая история из жизни семьи ювелира. А в финале стены-книги раздвигаются, и Павел Кутейников, потерявший всё, уходит навстречу пожарищу Октябрьской революции. Эффектная сцена создается световым решением художника Александра Матвеева.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
Спектакль «Блеск и пепел» получился очень глубоким и семейным. В нем есть тяжелые, но важные уроки о том, как сохранить себя, о женском смирении, которое, пожалуй, важнее всего в жизни. Он обещает стать одним из главных событий театрального сезона. Следующие показы премьерной постановки — 3 и 16 июня.