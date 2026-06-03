«Хочу построить надежный культурный мост между Россией и Турцией»

— Это важная для меня тема. Мне бы хотелось построить очень надежный мост между нашими странами: культурный мост. В Турции система музыкального образования очень похожа на российскую, у нас много профессоров, преподавателей из РФ. Так что мы действительно остаемся очень близки в культурном и музыкальном плане к вашей стране. Помимо ГАСО РТ я приглашал оркестр Мариинского театра. Мы провели масштабный тур, выступления коллектива были во многих городах, не только в Стамбуле и Анкаре, но также в крупных античных театрах в Анталии и Измире. В общей сложности Мариинский был у нас уже трижды и приедет снова. Еще мы в прошлом году приглашали Большой театр. Он приехал с двумя концертами. И мы продолжаем работать.